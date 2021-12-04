HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir insan davet edilmediği yere gidemez, devlet kurumları senin şamar oğlanın değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir insan davet edilmediği yere gidemez, devlet kurumları senin şamar oğlanın değil

04.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretini "Bir insan davet edilmediği yere gidemez" sözleriyle eleştirdi, Türkiye'nin önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir insan davet edilmediği yere gidemez, devlet kurumları senin şamar oğlanın değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine rağmen CHP liderinin oraya gittiğini söyleyen Erdoğan "Gitti, istatistik kurumunun önünde gösteri yaptı. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez" dedi ve ekledi:

"Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Bunlar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil.

"Bak Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin.

"Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.

"Bugün Mersin'deydi, orada bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt."

Merkez Bankası'ndan randevu alıp kurumu ziyaret ettiğini de hatırlatan ve "Hani Merkez Bankası bağımsız değildi?" diye soran Erdoğan, CHP liderinin bu ziyaret sonrasında Merkez Bankası aleyhinde konuştuğunu belirtti.

Ekonomide birkaç ay içinde gelişmiş ülke standartları

Erdoğan yeni ekonomi politikaları hakkında da açıklamalarda bulundu, "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkelerin standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz" dedi.

Siirt'te temelini attığı fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını ve Türkiye'yi 1 milyar dolarlık çinko ithalatından kurtarıp ihracat imkanı yaratacağını söyledi, "Bu tesis tek başına ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

CHP'nin yanı sıra diğer muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan, "Arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Bu kadar vizyonsuz bir ekip, ülkenin bölgesel ve küresel çıkarlarını nasıl savunacak? Hepsini üç günde şamar oğlanına çevirirler" dedi.

Erdoğan CHP'nin "IMF'ci" olduğunu öne sürdü:

"Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faiz ve enflasyonun sembolü olan IMF düzenini bize dayatan bu durumdan rahatsız oldu.

"Bu CHP IMF'cidir. Bu CHP'nin sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır."

Babacan'ı isim vermeden eleştirdi

Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerini artırdığını belirten Erdoğan, isim vermeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı eleştirdi:

"Yanına taktığı bazı boş tiplerle arkasına taktığı boş teneke: '(Rezervleri) Biz şuraya çıkarmıştık' diyor.

"Benim başbakan olduğum yerde, senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyor.

"Ya sen neyi yaptın? Başbakan benim, imzayı ben atıyorum. İnsan utanır."

AKP lideri, Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın ve gerekli altyapıya sahip en büyük üretim merkezi olduğunu söylerken "Üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejimizin meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur ve fiyatlar 'çok uzun olmayan bir sürede istikrarlı çizgiye gelecek'

Erdoğan, bu süreçte dengesiz kur ve fiyat artışları yaşandığını, "milletin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini" belirtti ve ekledi:

"Bir yandan yatırım, ihracat, üretim ile ekonomi politikalarımızı güçlendirirken insanlarımızın günlük hayatlarında karşılarına çıkan sorunları çözecek adımlar atıyoruz.

"Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de diyor, yarın da diyeceğim.

"Bu benim için tabii olduğum nastır nas. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir illettir.

"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı ücret artışları özel sektöre de yol gösterici olmaktadır.

"Asgari ücreti kayıpları telafi edecek miktarda belirleyerek dar gelirlileri bir miktar rahatlatacağız.

"Yüksek fiyat artışlarının bir kısmı enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere küresel fiyatlardaki yükselmeden kaynaklanıyor.

"Bu yüksek fiyatların yakında yeniden dengeye oturması bekleniyor.

"Bazı fiyat artışlarının nedeni de aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum: Depolarda bütün bu malları stokları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir.

"Dövizdeki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman bu açgözlülerin izlerini görüyoruz.

"Çok uzun olmayan bir sürede tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."

Erdoğan konuşmasının sonunda, daha önce cezaevine girmesine yol açan Cevat Örnek'in İlahi Ordu şiirini, mitinge katılanlarla birlikte okudu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Korkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulunduKorkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Kripto parada sert düşüş! Bitcoin eridi

Kripto parada sert düşüş! Bitcoin eridi

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.