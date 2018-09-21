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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağını belirterek, herkesi İstanbul Yeni Havalimanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST

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