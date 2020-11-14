Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan sert tepki: "Eşi görülmemiş bir provokasyon"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'a Pazar günü yapacağı ziyarete, Yunanistan sert tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında ziyaret için "eşi görülmemiş bir provokasyon" ifadesini kullandı. Açıklamada ziyaretin, "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 No'lu kararlarına tamamen aykırı olduğu" öne sürüldü. Aynı açıklamada ayrıca, "Bu eylemle, Doğu Akdeniz'de süregelen hukuk dışı Türk eylemlerine bir yenisi eklenmiş oldu. Bunu en sert bir biçimde kınıyor ve AB'nin Aralık ayındaki zirvesinde konunun tartışılmasını bekliyoruz" denildi. Açıklamanın sonunda Yunanistan'ın "Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde adil, kalıcı; BM Güvenlik Konseyi'nin kararları ve AB muktesebatı çerçevesinde çözümü amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana olduğu" belirtildi. 'Bu gezi Maraşlı Rumlar için büyük bir acıdır' BBC Türkçe'ye konuşan Kıbrıslı eski parlamenter Takis Hadjigeorgiou, Erdoğan ve Bahçeli'nin gezisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Hakaret edercesine yapılan bu ziyarete ne söylenebilir ki? Maraşlı Rumların evleri, mağazaları, otelleri, işyerleri arasında yapılacak olan bu gezintiler elbette Maraşlı Rumlar için büyük bir acıdır. "Maraş, 1974'te Türkiye'nin hedeflerinden biri olmadığı halde Rumların kendi ana vatanlarını terk etmesi, Türkiye'ye Maraş üzerinde hak iddia etmesini sağlamaz." Hadsjigeotrgiou buna rağmen, "Türkiye'nin desteklediği Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Maraş'ı Kıbrıs Türk yönetimi altına alarak asıl sahipleri olan Rumların yurtlarına geri dönmelerini önereceğine" inanıyor. Rumlar Maraş'ı terk etmişti Kıbrıs adasının en gözde turistik beldesi Maraş, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'taki ikinci askeri operasyondan BM gözetimi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmişti. Maraş'taki Rumlar ise bölgeyi terk ermişti. Maraş'tan ayrılanlardan biri de Mavrides ailesiydi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Maraş'tan niçin ayrıldığını sorduğumuzda İliyas Mavrides, "Bize Maraş'ı terk edin diye bir talimat gelmemişti. Ancak burada yaşayan bizler, Türk askerlerinin er veya geç Maraş'ı da ele geçirecekleri korkusuyla evlerimizi topluca terk ettik" yanıtını verdi.