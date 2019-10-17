HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldiErdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.