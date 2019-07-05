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Cumhurbaşkanı kararıyla yeni fakülteler kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca, Bayburt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yeni fakülte

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