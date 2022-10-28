HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

28.10.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Mersin ve Hatay'da bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akbaba ve Dereseki Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Melenia Doğal Sit Alanı ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bazı taşınmazların ise "Osmangazi Meydanı Projesi" kapsamında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Faim Bozkurt'un babasına başsağlığı telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Faim Bozkurt'un babasına başsağlığı telefonu
Putin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir liderPutin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir lider
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı

En Çok Okunan Haberler

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'

Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı hatasını pahalıya ödedi! Çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı hatasını pahalıya ödedi! Çığlıkları sahili inletti

İlginizi Çekebilir

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.