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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti olarak kaybedilen belediye başkanlıkları da olmuştur. Kaybettiğimiz yerlerde bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sonuçlara göre şehirlerimizi yönetecek tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.

Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim. Balkon konuşması yaparak seçim sonucunu değerlendireceğim. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçimler göstermektedir ki bu seçimden AK Parti olarak açık ara birinci olarak çıktık. MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti olarak kaybedilen belediye başkanlıkları da olmuştur. Kaybettiğimiz yerlerde bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edeceğiz.

Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.

Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha yürüyecek çok yolumuz var, bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var.

'ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞANLAR BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRAMIŞTIR'

Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır.

Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yorucu bir maraton oldu ve bu yorucu maratonda arkadaşlarım gece-gündüz demeden çalıştılar. Bu millete dökeceğimiz
çok alın terimiz var. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ankara'ya hareket ediyorum ve balkon konuşmasını yapmak için erkenden yola çıkmak istiyorum.

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