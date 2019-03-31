Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sonuçlara göre şehirlerimizi yönetecek tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.

Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim. Balkon konuşması yaparak seçim sonucunu değerlendireceğim. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçimler göstermektedir ki bu seçimden AK Parti olarak açık ara birinci olarak çıktık. MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti olarak kaybedilen belediye başkanlıkları da olmuştur. Kaybettiğimiz yerlerde bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edeceğiz.

Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.