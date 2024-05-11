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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı!

11.05.2024 19:37
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı!

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri, erken saatlerde Aksaz Limanı'ndan hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TCG Salihreis Fırkateyni'nden takip ettiği tatbikatta ilk olarak taktik pençe harekatı ile sürüklenen mayına 2 SAS komandosu tarafından müdahale edildi. Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken, hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi.

İlk safhada amfibi harekata tehdit teşkil eden hedefler, TCG Anadolu'dan hareket eden taarruz helikopterleri ve sualtı taarruz botları tarafından yapılan havadan ve denizden atışlarla etkisiz hale getirildi. İlk giriş harekatın ikinci safhasında ise amfibi hücum timleri ve amfibi deniz piyadeleri havadan ve denizden çıkarma plajına intikal etti ve hedef ada koordineli olarak ele geçirildi.

Amfibi harekatın ardından denizaltı savunma harbi kapsamında helikopter ile sonar daldırması yapıldı. Angajman kriterlerini karşılayan hedef, deniz karakol uçağı tarafından Rextorp talim torpidosu atışı icra edildi.

Daha sonra TCG Salihreis'in iskele tarafında TCG Büyükada, sancak tarafında TCG Burgazada, posta çantasıyla malzeme transferi yaptı.

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Tatbikatın bir diğer safhasında ise belirlenen hedefe Aksungur SİHA tarafından atış yapılırken helikopterler tarafından da havadan satha temren güdümlü mermi atışı gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada ise bahse konu hedef geminin imha edilmesi maksadıyla 4 hücumbot tarafından eş zamanlı su üstü atış yapıldı. Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları (TEMREN, MAM-L) ile kamikaze insansız deniz aracı (İDA) harekatı gerçekleştirildi.

Tatbikat su üstü ve hava araçlarının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Geçit törenine TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı da katıldı.

"TÜM PERSONEL HAZIR VE KARARLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Bakan Güler, tatbikat sonunda telsizden personele hitaben yaptığı konuşmada, tatbikatı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini söyledi.

Tatbikatın planlanmasında ve icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür eden Güler, "Tatbikat sırasında mavi ve gök vatanın yılmaz savunucuları, deniz ve hava kuvvetleri ile sahil güvenlik komutanlığı unsurları birlikte uyum içerisinde çalıştı. Denizlerdeki hak ve menfaatleri korumak için tüm personel, hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen tatbikatın son derece başarılı geçtiğini vurgulayan Güler, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere tüm bahriyelileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının mensuplarını tebrik etti.

Tatbikatı gerçekleştiren ekiplere seslenen Güler, "Sizler bu tür tatbikatlar ile eğitim ve harbe hazırlık düzeylerinizi sürekli geliştirmektesiniz. Tüm bu görevlerinizin yanı sıra dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara önemli katkı sağlamaktasınız. Denizleriniz sakin pruvanız Neta, yolunuz, bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Tatbikatı, Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de TCG Salihreis Fırkateyni'nden takip etti.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe de katıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan tatbikat
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