Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi! O anları Fahrettin Altun paylaştı

31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Erdoğan, Denizli programı esnasında türkü söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...
Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet… 😊— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 22, 2024
📍Denizli pic.twitter.com/Y4uo7lDJT9