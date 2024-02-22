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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi! O anları Fahrettin Altun paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi! O anları Fahrettin Altun paylaştı

22.02.2024 23:05 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de mitingine giderken seçim otobüsünde keman çalan öğrenciye eşlik etti. Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan'ın o anlarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi! O anları Fahrettin Altun paylaştı

31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Erdoğan, Denizli programı esnasında türkü söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİYE TAVSİYE!

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim otobüsü
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