Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz yıl karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye yatırılmıştı. Taşıyan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmış ve ünlü şarkıcının tedavi süreci yaklaşık 7 ay sürmüştü.

HAKAN TAŞIYAN, ESENBOĞA HAVALİMANI'NA GELDİ

Hakan Taşıyan, AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bu anları AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Twitter hesabından paylaştı. Özcan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren duayen sanatçı Hakan Taşıyan ile birlikte, kendisini bu süreçte asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli hanımefendi Sn. Emine Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havaalanı’nda karşıladık."

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren duayen sanatçı Hakan Taşıyan ile birlikte, kendisini bu süreçte asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ve kıymetli hanımefendi Sn. Emine Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havaalanı’nda karşıladık. pic.twitter.com/4EXIfrfZOb — Hakan Han ÖZCAN ???????? (@hakanhanozcan) August 15, 2022



