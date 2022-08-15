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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

15.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında sürpriz bir isim vardı. Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, tedavi sürecinde kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı partililerle birlikte karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz yıl karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye yatırılmıştı. Taşıyan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmış ve ünlü şarkıcının tedavi süreci yaklaşık 7 ay sürmüştü.

HAKAN TAŞIYAN, ESENBOĞA HAVALİMANI'NA GELDİ

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Hakan Taşıyan, AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bu anları AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Twitter hesabından paylaştı. Özcan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren duayen sanatçı Hakan Taşıyan ile birlikte, kendisini bu süreçte asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli hanımefendi Sn. Emine Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havaalanı’nda karşıladık."


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hakan Taşıyan Emine Erdoğan
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