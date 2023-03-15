Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları... Anayasa Mahkemesi'nden çift maaş kararı

2018 yılında yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlık ve Bakan Yardımcılığı kadrolarına atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceği yönelik düzenleme yapılmıştı. CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 137 milletvekili bu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye taşımıştı.

AYM DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ

AYM, CHP tarafından yapılan itirazı değerlendirerek söz konusu düzenlemenin iptaline karar verdi. Verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

Mahkeme heyeti oybirliğiyle verdiği kararda şöyle görüş bildirdi:

“Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanan kişileri bu göreve atandıkları tarihte halihazırda almakta oldukları veyahut bu göreve atandıktan sonra hak kazandıkları emeklilik ve yaşlılık aylıklarıyla ilgili bir düzenleme getiren kural Anayasa'nın mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir) uyarınca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.”

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mahkeme, verilen iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun gördü.



