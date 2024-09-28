Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNNTürk'teki Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Enflasyondaki 3 aylık düşüşten, Türkiye'deki Suriyeli sayısı hakkında önemli ifadelerde bulunan Yılmaz ayrıca son dönemde kamuoyunda sıkça konuşulan erken seçim konusunda da net ifadeler kullandı.

Yılmaz'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemizde genel anlamda jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemden geçiyoruz. Hepimizin yüreğini yakan manzaralar görüyoruz. Kadın, yaşlı, hasta demeden ağır saldırıyla insanlık suçu işleniyor. Netanyahu hükümeti soykırım suçlusu olarak sanık sandalyesinde. Gazze içinde Filistinlilere yaptıkları yetmezmiş gibi gerilimi bölgeye yaymaya çalışıyor. Farklı bir bağlam oluşturma gayretinde.

"ULUSLARARASI CAMİANIN BASKI UYGULAMASI LAZIM"

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını unutturmamamız lazım. Hak ettikleri cezayı görünceye kadar takipçisi olacağız. Bölgesel gerilimin yükselmemesi için Türkiye gayret sarf ediyor. Bölgenin refaha ihtiyacı var. Ülkeler arasında barışçıl ortam oluşmasına ihtiyaç var. 1967 sınırlarını esas alan hakkaniyetli çözüm oluşmadan bu bölgeye istikrar gelmesi mümkün değil. Kudüs'te barış olmadığı sürece küresel barışın da olması mümkün değil. Filistinli mazlumlar kazanacak. Biz tarihin doğru tarafındayız. Bütün yetkililerimiz gece gündüz uğraşıyorlar. Uluslararası hukuka güven zedelendi. Bir noktada geç de olsa bu yanlışlardan dönülür. Uluslararası camianın baskı uygulaması lazım.

İsrail'in İran diplomatlarına saldırıları provakatif yaklaşım. Ateşkes yapmak yerine ateşkes müzakerelerini yapan Hamas'ın liderine saldırı yaptı. Netanyahu'nun barış yapmaya niyeti yok. Kendi varlığını devam ettirmek için, Gazze'deki soykırımı çatışmalarla örtme gayreti içinde.

Şu ana kadar ABD gücüne yakışır bir yaklaşım ve sonuç elde etmedi. Biden yönetimi devretmeden önce bir miktar çaba içine girdi maalesef etkisiz kaldığını görüyoruz. ABD gibi bir güç İsrail'e silah, finansal destek veren güç. Buradaki yaklaşımda şu yanlış; İsrail ne yaparsa yapsın koşulsuz destekleriz mantığı bu manzarayla karşılaşmamızı sağlıyor. Hukukun üstünlüğü kavramı burada yerle bir edilmiş durumda. Soykırımdan yargılanan yöneticiyi defalarca alkışlıyorsunuz."

"3 AYDA 23.5 PUANLIK DÜŞÜŞ VAR ENFLASYONDA"

Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS'lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladık. Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23.5 puanlık düşüş var enflasyonda. Nereye doğru gidiyorsunuz, istikamet. İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor. Eleştiriler olacak, saygı duyuyoruz.

"CİDDİ MALİ DİSİPLİNLE HAREKET EDİYORUZ"

Maliye politikalarını değerlendirirken deprem faktörünü gözardı etmememiz lazım. 14 milyon nüfusu etkileyen bir deprem. 2 yılda harcamalarımızı çekersek 2,5 trilyon lira kaynak ayırdık depreme. 450 bin konut inşa ediyoruz. Altyapılar, yollar, tüneller tahrip oldu. Yeni yerleşim yerlerine okul, hastane yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi anlamda büyük gelişmiş ekonomileri etkileyecek kadar büyük. Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz.

"OLUMLU SEYİR GÖRMEYE BAŞLADIK"

Enflasyon sepetinde gıdada eksi gördük. Olumlu seyir görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde arzı artırıcı politikalar, GAP, DAP gibi projelerimiz var. Oralarda da yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Gençlerin tarımla daha fazla ilgilenmesi lazım. Yaş ortalaması 58. Gençleri destekleyeceğiz.

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON SURİYELİ VAR"

Vatandaşımız haklı olarak düzensiz göçten şikayetçi. Düzensiz göçle sonuna kadar mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hukuk dışı, kayıt dışı ülkemize gelip yaşayanlar. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ciddi gelişmeler var. Suriyeliler meselesi farklı. Geçici koruma diyoruz, çatışmalardan dolayı yaşayanlar için. Ölçüsüz ayarsız açıklamalar yapılıyor. Yakın gelecekte İçişleri Bakanı çalışma yaptı, 3 milyon civarında. Onu söyleyenler sokakta gördüklerini Suriyeli zannediyorlar. Suriye'de geri dönüşler hızlanıyor, 700 bin dönüş oldu.

Orta Doğu yangın yerine döndü. Herkesin hakkını hukukunu koruyarak Suriye'de yapı oluşması bizim için önemli. Düzenli göç denen bir şey de var. ABD'de greencard var, tüm ekonomiler gelişmişlik seviyesine ulaştığında bazı konularda çalışacak insan bulamıyorsunuz. Planlı olmak kaydıyla düzenli göçe de ülkemizin ihtiyacı var. İş dünyası yeterince iş gücü bulamamaktan şikayet ediyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Türkiye seçimlerini yaptı, siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Altın kıymetinde bir dönemdeyiz. Sürekli seçim yapılan ülkede orta ve uzun vadede bu işleri yapamazsınız. Bundan bahsetmeyi anlamsız ve yararsız bulduğumu arz etmek isterim. Kısır siyasi çekişmelere dönmek hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu dönemi halkımızın refahı için değerlendirmeye kararlıyız.