Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı

"Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinemiz açıklanır açıklanmaz cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi, 'İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız.' dedi. '100 Günlük Eylem Planları, geçiş süreci, hiçbir şey, hiçbir şekilde beklemeyecek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir hizmetiyle ilgili aksaklığa uğramayacak. İçeriden veya dışarıdan, kimden gelirse gelsin hiçbir şey Türkiye'yi engellemeyecek, engelleyemeyecek, hakeme rağmen biz her türlü oyunu alacağız.' O talimatı yerine getirmeye çalıştık. Liderimizin, hızına yetişmeye çalışıyoruz."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 yıldır millete hizmet ettiğini vurgulayan Oktay, kendilerinin de Erdoğan'a yetişmeye, yükünü almaya çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Kızılcahamamlıların kendilerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Oktay, vatandaşlara teşekkür etti.

Oktay, 100 Günlük Eylem Planı'nın hazırlandığını hatırlatarak, yatırımların ve bazı projelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Tamamlanan yatırımların Kızılcahamam'a hayırlı olması temennisinde bulunan Oktay, Kızılcahamam'a elleri boş gelmediklerini belirtti. Oktay, 2019'da verilecek izinle de daha güçlü bir Kızılcahamam için yürüneceğini sözlerine ekledi.

AÇILIŞTA DİKKAT ÇEKENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah bismillah" diyerek açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşma yaptı.

Açılış töreninin yapıldığı alanda, "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Yeni sistem huzurlu mekan, hoş geldin Başkan", "Kızılcahamam 15 Temmuz ruhuyla Reisin yanında", "Hep birlikte yeni hedeflere" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Törene, kabinesi üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.