HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefat haberini memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde aldı. Oktay’ın, öğleden sonraki Yozgat programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği öğrenildi.

Şaziye Oktay’ın cenaze namazı ve toprağa verilmesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Hormon bozuklukları metabolizmayı yavaşlatıyorHormon bozuklukları metabolizmayı yavaşlatıyor
Ünlü et lokantasında "alev şov" faciayla sonuçlanıyorduÜnlü et lokantasında "alev şov" faciayla sonuçlanıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Şaziye Oktay

En Çok Okunan Haberler

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Habermi şimdi bu? O kadar genç insanlar bebekler ölüyor anneler babalar parasızlıktan intahar ediyor! Bu kadar yandaş olmayın!
Diğer Haberler
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.