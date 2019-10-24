Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “2020 yılı ve takip eden iki yıla dair büyüme tahminimiz yüzde 5"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2020 yılına ve takip eden iki yıla dair büyüme tahminimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 yılı bütçesi görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Küresel ekonomi 2017 yılında üretim, yatırım ve uluslararası ticaretteki toparlanmaya bağlı olarak yüzde 3,8’lik güçlü bir büyüme performansı gerçekleştirmişti. Ancak 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren sert bir şekilde başlayan küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlama eğilimi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmeler, Brexit’e ilişkin belirsizlikler, güç kaybeden küresel ticaret hacmi ve küresel büyümeye dair endişelerin gölgesinde 2019 yılı ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Artan ticari ve jeopolitik gerginlikler, küresel ticaret sisteminin ve uluslararası işbirliğinin geleceği konusundaki belirsizliği daha da arttırmış, iş güvenini, yatırım kararlarını ve küresel ticareti etkilemiştir. Sonuçta 2018 yılında küresel büyüme yüzde 3,6’ya gerilemiştir. 2019 ve 2020 yıllarında gelişmiş ekonomilerdeki büyüme oranı yüzde 1,7 olarak beklenmektedir. Bu nispeten düşük büyüme beklentisi, zayıf dış talebin de neden olduğu endüstriyel üretimdeki yavaşlamayı önemli ölçüde yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının birçok sektöre yayıldığını söyleyen Oktay, “ABD ekonomisinde güçlü seyreden istihdam gelişmelerine rağmen ticaret anlaşmazlıkları büyüme üzerinde baskı oluşturmaktadır. ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşı birçok sektöre yayılırken, ABD ve Çin’in karşılıklı aldığı yeni kararlar ile birlikte süreç olumlu ve olumsuz gelişmelerle ilerlemektedir. Bu doğrultuda 2018 yılında yüzde 2,9 olan ABD büyümesinin 2019 yılında yüzde 2,4 ve 2020 yılında yüzde 2,1 olması beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisine ilişkin bilgiler veren Oktay, “Hane halkı tüketimi ve özel sektör sabit yatırım harcamalarının azaldığı 2018 yılında yüzde 2,8 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2019 yılının ilk yarısında ekonomik aktivitede ılımlı bir toparlanma gerçekleşmiştir. Toparlanma surecinde büyümenin kaynağı net ihracat ve tüketim harcamaları olmuştur. Finansal koşullardaki iyileşme ve enflasyondaki düşüşle birlikte risk primi ve belirsizliklerdeki azalma yurt içi talebe destek vermiş olup, bunun olumlu etkileri yılın ikinci yarısında da devam etmektedir. Bu çerçevede 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’na göre koordineli bir biçimde uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yargı reformu stratejisi ve vergi reformu düzenlemeleri gibi temel alanlarda öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar başta olmak üzere hedeflenen yapısal dönüşüm adımlarının hayata geçirilmesiyle enflasyonu aşağıya çeken sürdürülebilir bir büyüme patikası izlenecektir. Bu çerçevede 2020 yılına ve takip eden iki yıla dair büyüme tahminimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” diye konuştu.