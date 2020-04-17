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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 07:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, "Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Oktay, milletin azimli, devletin güçlü ve kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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