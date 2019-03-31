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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya’daki Ahmet Andiçen İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya’daki Ahmet Andiçen İlkokulu’nda oyunu kullandı. Oktay, “Bugün söz milli iradenin. Millet iradesini gösterecek ve inşallah yarın sabah çok daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir Türkiye ile yolumuza devam etmiş olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için kızı Fatma Zehra Oktay ile birlikte oyunu kullandı. Çankaya’daki Ahmet Andiçen İlkokulu’nda 3054 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oktay, “Yerel seçimlerimiz bütün milletimize hayırlı olsun. Bugün söz milli iradenin. Millet iradesini gösterecek ve inşallah yarın sabah çok daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir Türkiye ile yolumuza tekrardan devam etmiş olacağız. Bugün Türkiye genelinde demokrasi şöleni yaşıyoruz. Dünya geneline baktığımızda ciddi bir katılım oranı var. Bayram havasında gerçekleşen bir seçim. İnşallah tüm Türkiye için hayırlı olacak. İllerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz için hayırlı olsun, tüm adaylarımız için de şimdiden hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

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