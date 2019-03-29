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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "onur konuğu" olarak Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katıldı - Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "onur konuğu" olarak Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katıldı.

Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne gelişinde Romanya Başbakanı Viorica Dancila tarafından karşılandı.

Oktay ve Dancila, tokalaşarak basına mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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