Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "onur konuğu" olarak Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katıldı.

Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne gelişinde Romanya Başbakanı Viorica Dancila tarafından karşılandı.

Oktay ve Dancila, tokalaşarak basına mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

