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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taksicilerle sohbet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Düzce’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taksi durağındaki taksicileri ziyaret etti ve onlarla sohbet etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin Düzce proje tanıtımı toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taksicilerle sohbet etti

Düzce’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taksi durağındaki taksicileri ziyaret etti ve onlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin Düzce proje tanıtımı toplantısına katıldı. Toplantının ardından Oktay, Düzce Belediyesini ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından karşılanan Oktay, bir süre belediyede çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Oktay, belediye ziyareti sonrasında ise taksi durağını ziyaret etti. Burada taksicilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir çocuğa da oyuncak verdi. Oktay daha sonra sohbetin ardından duraktan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taksicilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taksicilerle sohbet etti

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