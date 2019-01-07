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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, dünyadaki mülteci sorunu genelinde Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için tahsis ettiği fonlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, dünya genelindeki insani yardım ve kriz yönetiminin ele alındığı kabulde, önümüzdeki dönemde İstanbul'da ortak bir deprem tatbikatı yapılması konusunda mutabık kalındı.

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AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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