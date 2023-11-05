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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Orta Doğu'da oynanan oyunlar bozulacak!"

05.11.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de 1 aydır süren savaşa ilişkin yeni açıklama yaptı. Ateşkes çağrısı yapmayan ülkelere "Bu ayıp onlara yeter" sözleriyle tepki gösteren Yılmaz, "Orta Doğu'da oynan oyunlar elbet bozulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Orta Doğu'da oynanan oyunlar bozulacak!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"KIRGINIZ, ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ"

Yılmaz, konuşmasında Hamas-İsrail çatışmasına değindi. "Orta Doğu'da oynan oyunlar elbet bozulacak" diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işleniyor. İnşallah bu zulüm bitecek. Ateşkes çağrısı yapamayan ülkeler var. Bu ayıp onlara yeter.

Kızgınız, üzgünüz, öfkeliyiz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin'in yanındadır. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan kimse güvende değil."

Günün önemli manşetleri


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Cevdet Yılmaz

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