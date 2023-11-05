Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Orta Doğu'da oynanan oyunlar bozulacak!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"KIRGINIZ, ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ"

Yılmaz, konuşmasında Hamas-İsrail çatışmasına değindi. "Orta Doğu'da oynan oyunlar elbet bozulacak" diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işleniyor. İnşallah bu zulüm bitecek. Ateşkes çağrısı yapamayan ülkeler var. Bu ayıp onlara yeter.

Kızgınız, üzgünüz, öfkeliyiz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin'in yanındadır. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan kimse güvende değil."





