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  4. CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

23.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı 2. tur sandık görevlisi ücretleri 28 Mayıs'ın yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Öte yandan sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücreti 2023, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması nedeniyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? " sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Sandık görevlisi ücreti ile ilgili merak edilenler...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı.

2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

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İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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sandık görevlisi

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