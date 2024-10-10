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Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.10.2024 21:56
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasetteki normalleşme havasıyla ilgili olarak "Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam AYM kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?" dedi. "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız" sorusuyla ilgili Kılıçdaroğlu "Hayır, ben bir sefer oldum zaten" dedi.

Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV’de İpek Özbey’e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız sorusu ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya" dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

NORMALLEŞME TARTIŞMALARI

Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam AYM kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?

Her türlü hakareti ediyor, ne yapacaksınız? Bunlar partiye zarar verir. Biz CHP’yiz, devleti kuran partiyiz. Eğer biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?

ÖZGÜR ÖZEL İLE NORMALLEŞME KONUŞULDU MU?

Pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum.

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ÖZGÜR ÖZEL İLE DEVLET BAHÇELİ'NİN DİYALOĞU

Bir siyasetçi kürsüde ne söylüyorsa başka yerde de aynı yeri söyler. Öbür türlü siz halkı kandırıyorsunuz. MHP’ye güvenen, Bahçeli’ye güvenen partililer yok mu? Var. Kürsüde başka, başka yerde farklı söylerse bu siyasetin ahlakına uyar mı? Güvensizliği pekiştirir. Bir şey söylüyorsanız arkasında duracaksınız. Yaptıracaksınız. Biz öyle yaptırmadık mı? EYT’yi çıkarmadık mı? Emekli iki maaşı çıkarttık mı? Gidip normalleştik mi? Hayır tam tersine, söke söke yaptırdık. Erdoğan’ın bu çizgiye gelmesi için mücadele edeceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız en büyük zararı ülke görür.

CUMHURBAŞKAN ADAYI OLACAK MISINIZ?

Cumhurbaşkanlığı’na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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