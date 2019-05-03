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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçilğine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD Büyükelçiliği'nin "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına ve saygıya davet ediyoruz" açıklamasına tepki gösterdi ve ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaya son vermeye çağırmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçilğine tepki

Altun twitter hesabından ABD Büyükelçiliğinin "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına yanıt verdi.

Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi sorunlara odaklanmalı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun ABD Büyükelçilği

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