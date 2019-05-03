Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçilğine tepki

Altun twitter hesabından ABD Büyükelçiliğinin "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına yanıt verdi.
Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi sorunlara odaklanmalı" dedi.
We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 3 Mayıs 2019
Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC