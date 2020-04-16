HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların gazetelere erişebilmelerinin mümkün olacağını, gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması süresince medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye’nin bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile birçok tedbirin uygulamaya alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarının faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşların gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacak. Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Meral Akşener'den FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorumMeral Akşener'den FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gazete dağıtımı

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Dünyanın gündemindeki Dilara hemşire konuştu! Zorlu süreci böyle anlattı

Dünyanın gündeminde! Zorlu süreci böyle anlattı

Ankara'da tehlikeli yıkım! Mahallede büyük panik

Ankara'da tehlikeli yıkım! Mahallede büyük panik

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi

Sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi

Denizli'de ilginç olay! Kolonya içip kaldırımda sızdı

İlginç olay! Kolonya içip kaldırımda sızdı

İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır? Fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır?

Meral Akşener'den RTÜK'e FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum

Meral Akşener'den FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.