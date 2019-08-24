Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Teröristlerin inlerine giriyoruz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. Şimdi kendi İHA'larımızla tespit ediyor ve inlerine giriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu,

memleketi Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Melis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Eroğlu, Tuzpazarı Caddesi'ndeki dükkanlara da tek tek girdi. Eroğlu, elektronik müzik aletleri satılan iş yerinde çalan türküye de bir süre eşlik etti.

'KİMSEYE SORMUYOR VE EMİR ALMIYORUZ'

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Terörle mücadelede şu an etkin mücadele olduğunu belirten Eroğlu, "Eskiden biliyorsunuz bizde İHA'lar falan yoktu. Askeri kuvvelerimizin teçhizat ihtiyacının ancak yüzde 10- 15'ini karşılıyorduk. Yüzde 80- 85'ini yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi tersine döndü. Artık bizim mühimmatımız var, istediğimiz gibi harekat yapabiliriz. Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.