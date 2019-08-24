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Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Teröristlerin inlerine giriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. Şimdi kendi İHA'larımızla tespit ediyor ve inlerine giriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu,

memleketi Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Melis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Eroğlu, Tuzpazarı Caddesi'ndeki dükkanlara da tek tek girdi. Eroğlu, elektronik müzik aletleri satılan iş yerinde çalan türküye de bir süre eşlik etti.

'KİMSEYE SORMUYOR VE EMİR ALMIYORUZ'

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Terörle mücadelede şu an etkin mücadele olduğunu belirten Eroğlu, "Eskiden biliyorsunuz bizde İHA'lar falan yoktu. Askeri kuvvelerimizin teçhizat ihtiyacının ancak yüzde 10- 15'ini karşılıyorduk. Yüzde 80- 85'ini yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi tersine döndü. Artık bizim mühimmatımız var, istediğimiz gibi harekat yapabiliriz. Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Geçmişte yabancı ülkelerin istihbarat verdiğini, bu istihbaratların da yanlış olduğunu kaydeden Eroğlu, "Daha önce inlerine girilmiyordu. Hatta yabancı ülkeler yanlış istihbarat veriyorlardı. Biz de dağları bombalıyorduk; ama şu anda noktasal olarak tespit ediyoruz ve tamamen imha ediyoruz. Mücadele devam ediyor. Tabi burada birlik beraberliği ve kardeşliği de bozmamak lazım. AK Parti ekibi gerçekten Türkiye siyasi tarihindeki en önemli partidir. Burada birleşerek bir bütün halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında büyük hedeflerimize doğru yelken açmamız lazım. Esas olan budur. Biz 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur. Parçalanarak, bölünerek olmaz" dedi.

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