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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

31.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantının gündemi; ekonomik gelişmeler, artan koronavirüs vaka sayıları ve Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye’nin oynayacağı rol olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durumun ön planda olması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Toplantıda ayrıca, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek.

Adalet Bakanlığı'na getirilen Bekir Bozdağ ise, bakan olarak ilk kez bu toplantıda yer alacak.

AA

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Kabine Toplantısı
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