Cumhurbaşkanlığı koruma timindeydi, gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri hakkında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süre önce işe gitmediği için müstafi sayılan polis memuru Kudret T.'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 2007 yılından itibaren 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı 'CAT' timlerinde görev yapan Kudret T., 2014'te Ankara Emniyeti Narkotik Şube'ye tayin edildi. Burada operasyonlarda ele geçirilen narkotik maddeleri adliyeye sevk eden ekipte görevlendirilen Kudret T. hakkında 2015'te 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kudret T. tutuksuz olarak yargılanması sürerken ortadan kayboldu. Bunun üzerine müstafi sayılıp meslekten uzaklaştırıldı.

ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU ÇALINMASI SORUŞTURMASI



Kudret T.'nin bu durumundan şüplenenen yetkiler adli emanete gönderilen uyuşturucular ile inceleme başlatılınca bir miktar uyuşturucunun çalındığını tespit etti. Kudret T. hakkında bu olay nedeniyle de soruşturma başlatıldı. Bu arada uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildi ve ceza onandı.