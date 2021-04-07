Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik 497 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanına suikast suçundan eski Albay Muhammet Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet hapis, TRT binasına baskına giden 4 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan 8 sanığa “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında kalan 108 sanıktan 6’sı “Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım”dan 6 yıl 3’er ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Alayda kalan aralarında erlerin de bulunduğu 102 sanık ise beraat etti.

Genelkurmay Başkanlığına baskına giden ekipte bulunan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli 19 sanıktan 7 subay ve 7 astsubay ile bunları yönlendiren 2 sivil imama “Anayasal düzeni ihlal” suçundan müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Genelkurmay Başkanlığına baskın için alaydan ayrılan 117 sanıktan 2 eski binbaşı "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 binbaşı aynı suçtan müebbet hapis hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 27 sanık, "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 13 yıl 4’er ay ile 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası aldı. Tamamı er 77 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, 10 sanığın ise beraatına karar verdi.

TRT binasına baskına giden 141 sanıktan 1’i eski albay, 2’si eski yarbay, biri eski binbaşı 4 sanık, “Anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Biri yüzbaşı 14 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezası alırken, 46 sanık “Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım” suçundan 15 yıl ile 16 yıl 8’er ay arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 2’si uzman çavuş, 71’i er 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, 4 TRT sivil personelinin de beraatına karar verdi.