Cumhurbaşkanlığı’ndaki 29 ekim töreninde 10 büyükelçi detayı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Törene Kavala’nın bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi davet edilmedi.

ÖNCEDEN TEBLİĞ EDİLDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; ABD, Almanya, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisine törene davetli olmadıkları önceden tebliğ edildi.

ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan tebrik törenine davet edilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar ve üst düzey bürokrasi, bayram tebriklerini Erdoğan’a iletti.



