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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 23:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi. MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede buluştuCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede buluştu
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