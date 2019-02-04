Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskine asla müsaade etmeyeceğiz. Son dönemlerde piyasalarda sakin bir seyrin işlediğini, kur bazında pozitif bir istikrarlaşmanın sağlandığını görüyoruz. Turizm gelirimiz arttı. Özellikle dış ticaret hacminde yaşanan büyümü, hem ihracat hem turizmde yaşadığımız olumlu gelişmeler var. Ocak ayı itibarıyla ihracatımız yüzde 6.3 oranını gösterdi. Hükümetimiz KOBİ ve diğer firmalara üretim noktasında desteklerini devam ettirecekler. Sanayicimize, üreticimize farklı destek açıklamaları devam ediyor. Bunun semerelerini görmeye başladık.

"TÜRKİYE'NİN IMF İLE İLİŞKİSİ SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

Enflasyonda rakamın daha aşağı çekilmesi için bir dizi program hayata geçirildi. 2020 yılında enflasyon hedefinin yüzde 8 olarak belirlenmesi ekonomomizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair birtakım rivayetlerin dolandırıldığını görüyoruz. Kimse buna itibar etmesin. Bunlar Türk ekonomisine dair algı bulundırma operasyonlarıdır. Bu algı operasyonun nereden kaynaklandığını bilioruz. Türkiye'nin IMF ile ne seçimden sonra ne seçimden önce işbirliği sözkonusu değildir. Türkiye'nin IMF'yle ilişkisi sözkonusu değildir.