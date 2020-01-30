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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye’nin kuzeyindeki güncel gelişmelerin ele alındığı ve bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, görüşmede, ikili ilişkilerin genel durumunun yanı sıra, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu da ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Yönetimi’nin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında ülkemizin görüşlerini paylaşmış, ülkemizin iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını savunduğunu ve Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurgulamıştır” ifadelerine de yer verildi. (İHA)

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İbrahim Kalın ABD Robert C. O'Brien

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