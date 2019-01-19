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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski IŞİD'le Mücaedele Temsilcisi Brett McGurk'un "Türkiye, Suriye için güvenilir bir ortak değil" sözlerine yanıt verdi. Kalın "Analizleri hatalı, Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız. PKK propagandasının tekrarından ibaret." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan McGurk'u de etiketleyerek bir açıklama yaptı.

Kalın açıklamasında "Analizlerin hatalı. Türkiye’ye yönelik suçlamalarin tamamen saçma, PKK propagandasının tekrarından ibaret. Türkiye yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt ve Süryani’nin hayatını kurtarmıştır. PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Bu gerçekleşmeyecek." dedi.

McGurk, Suriye ile ilgili makalesinde "Türkiye, ABD desteği olmadan sınırından yüzlerce mil uzaklıkta faaliyet gösteremez, destekledikleri muhaliflerin içinde Kürtlerle savaşma niyetini ifade eden aşırılıkçılar var" demişti. Türk ordusunun SGD bölgesine girmesi kaosa yol açar iddiasında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın brett mcgurk

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