Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan McGurk'u de etiketleyerek bir açıklama yaptı.

Kalın açıklamasında "Analizlerin hatalı. Türkiye’ye yönelik suçlamalarin tamamen saçma, PKK propagandasının tekrarından ibaret. Türkiye yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt ve Süryani’nin hayatını kurtarmıştır. PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Bu gerçekleşmeyecek." dedi.

McGurk, Suriye ile ilgili makalesinde "Türkiye, ABD desteği olmadan sınırından yüzlerce mil uzaklıkta faaliyet gösteremez, destekledikleri muhaliflerin içinde Kürtlerle savaşma niyetini ifade eden aşırılıkçılar var" demişti. Türk ordusunun SGD bölgesine girmesi kaosa yol açar iddiasında bulunmuştu.

