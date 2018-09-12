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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden İdlib ve ABD'nin Filistin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İdlib’e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır. Bu sorunun bütün yükünü Türkiye’nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. CB’mızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir.

Batılı ülkelerin ‘Esed rejimi İdlib’de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz’ açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. Suriye’de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir.

FİLİSTİN MESAJI

ABD yönetiminin hukuksuz Kudüs kararı, Filistinli mültecilere bütçe desteğini kesmesi ve FKÖ ofisini kapatması, “tarafsız arabulucu” iddiasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. Filistin halkını yok sayan hiçbir politika, plan başarılı olamayacaktır. Türkiye Filistin’in yanındadır."

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