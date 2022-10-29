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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik temas! Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile görüştü

29.10.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik temas! Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular ele alındı.

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İki stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye ile Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda devam eden iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, iki ülkenin yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmesi gerektiği konusunda da mutabık kalındı.

Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekilen görüşmede ayrıca, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine, yeni meydan okumalara ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İsveç ve Finlandiya'nın, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiği, bu hususta atılan adımları Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtilen görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesi ve ateşkes için yapılan müzakerelerin durmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın uzamasının küresel barış ve istikrara ciddi zararlar verebileceğine vurgu yapıldı. Küresel ekonomi, enerji, gıda güvenliği ve diğer alanlarda savaşın ürettiği maliyeti azaltmak için her türlü diplomatik çabanın öneminin altı çizildi.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için diplomasi yolunun açılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin, bu süreçte üstlendiği sorumluluğa işaret edilirken, İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dahil diplomatik çözüm için girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi." (AA)

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Birleşik Krallık İbrahim Kalın

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