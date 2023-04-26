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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Öcalan'a heyet gönderildi' iddialarına yanıt! "Buradan netice alamazlar"

26.04.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan'a heyet göndermesiyle görüşme gerçekleştiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. "Açık ve net olarak yalan" diye nitelendirdiği iddialarla ilgili Kalın, "Böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Öcalan'a heyet gönderildi' iddialarına yanıt! "Buradan netice alamazlar"

İbrahim Kalın, 'iktidar ile İmralı ile arasında görüşme gerçekleştiğine' yönelik iddiaları değerlendirdi. İddiaları yalanlayan Kalın, "Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi prim elde etmek için ortaya atığı iddialardır" dedi.

"BURADAN NETİCE ALAMAZLAR"

Kalın'ın söz konusu iddialarla ilgili açıklaması şöyle:

"'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi prim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil. Böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır."

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pkk İbrahim Kalın Abdullah Öcalan

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