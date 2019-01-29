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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton Suriye'yi görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton Suriye'yi konuştu. Görüşmede Erdoğan ile Trump'ın mutabık kaldıkları konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkalığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı.

Ağırlıklı olarak Suriye’de yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Suriye’den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı.

Bölgesel konuların yanısıra ABD ve Türkiye ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği telefon konuşmasında iki ülkenin terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemi vurgulandı.

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da görüşmede gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Son dakika ABD Suriye

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