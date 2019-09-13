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Cumhurbaşkanlığından Antalya'da vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Muratpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Antalya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının ardından Muratpaşa Camisi'nde aşure dağıtıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, il protokolünün de hazır bulunduğu etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığınca kentteki 4 bin kişiye aşure dağıtıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinde aşure ikramlarının olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızın niyetini kabul etsin. Tüm vatandaşların aşure günlerini kutluyoruz. Bizim inancımızda, kültürümüzde önemli bir gün." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz da bu ikramların vatan için bolluğa, berekete, kardeşliğe, birliğe vesile olmasını diledi.

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Antalya Valiliği aşure Muratpaşa Camisi Vali

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