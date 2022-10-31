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  4. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel Ilgaz Dağı tırmanışı yapıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel Ilgaz Dağı tırmanışı yapıldı

31.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında 18. Geleneksel Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa Çankırı'nın yanı sıra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Devrek Doğa Sporları Yürüyüş Kulübü'nden toplam 92 sporcu katıldı.

İki grup halinde yapılan tırmanışta sporcular, 2 bin 546 metredeki Küçükhacet zirvesinde Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yılını kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla 2 grup halinde yapılan tırmanışın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Zirvede Amasra'daki maden kazasında şehit olan 41 madenci ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulduğunu, İstiklal Marşı okunduğunu belirten Karatatar, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tırmanış sonunda Mülayim Yaylası'nda katılımcılara sertifika verildi.

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Çankırı Çankırı Valiliği ilgaz dağı

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