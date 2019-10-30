HABER

CUMHURİYET BAYRAMINDA BOĞAZDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:00 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden izlendi.

Üsküdar'da düzenlenen havai fişek gösterisi saat 21.00 sıralarında başladı. Birbiri ardından renk renk havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kilometrelerce bile uzaktan görülebilen havai fişek gösterisine İstanbul Boğazı'nın kenarına toplanan İstanbullular da ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen birçok sürücü de otomobillerini durdurarak dakikalarca görsel şöleni izledi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Bodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandıBodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandı
İzmir'deki defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'deki defilede 'Cumhuriyet' coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.