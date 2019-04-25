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Cumhuriyet gazetesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan" 5 yılın altında verilen hapis cezaları istinaf mahkemesince onanan 7 sanık, infaz işlemlerinin yapılması için İzmit Adliyesi'ne giderek teslim oldu - Aynı suçtan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel'e ise, cezası 5 yılın altında olduğu gerekçesiyle davetiye çıkarıldığı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan" 5 yılın altında verilen hapis cezaları istinaf mahkemesince onanan 7 sanık, infaz işlemlerinin yapılması için İzmit Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan aldıkları hapis cezaları 5 yılın üzerinde olan Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya'nın temyiz süreci Yargıtay'da devam ederken, aynı suçtan 5 yılın altında hapis cezası alan sanıklar Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper'in cezaları ise onandı.

Haklarında verilen hapis cezaları, onama kararı sonrası kesinleşen ve cezaları 5 yılın altında olan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper hakkında, kalan infazın tamamlamaları için yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan sanık Kadri Gürsel'e ise davetiye gönderileceği kaydedildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 sanığın, emniyet görevlilerince işlem yapılmasını beklemeden Kocaeli Adliyesi'ne giderek, kalan infazın tamamlanması işlemleri için teslim olduğu öğrenildi.

- Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ise Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Aydın Engin'i 7 yıl altışar ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.

Aynı suçtan, sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in de 3 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatini, firari olan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın ise dosyalarının ayrılmasını karara bağlamıştı.

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Cumhuriyet gazetesi yakalama kararı

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