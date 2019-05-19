CUMHURİYET MEYDANI ETKİNLİKLERİ-2

CUMHURİYET MEYDANI’NDA COŞKULU KUTLAMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlere Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, milletvekilleri, askerler ve 7’den 77’ye vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağı desenli kıyafet giyen kadınlar ve küçük çocuklar törende ilgi odağı oldu. Tören alanına Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Meşale isimli, ‘Mustafa Kemal Paşa Bugün Samsun’a çıkıyor’ manşeti ile hazırlanan gazete dağıtıldı. Tören alanına gelen vatandaşlara da üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin olduğu mor balonlar dağıtıldı.

'SAMSUN İÇİN PEK ONURLU, ÇOK MUTLU BİR GÜN'

Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirtti. Vali Kaymak, "Bugün Samsun için pek onurlu, çok mutlu bir gün. Ne mutlu bize ki milli mücadelenin başlangıcı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun" dedi.