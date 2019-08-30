HABER

Cumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda halka açık resepsiyon düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda halka açık resepsiyon düzenlendi.
Vali Şehmus Günaydın'ın ev sahipliğinde Valilik binası önünde gerçekleşen resepsiyona, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, resepsiyonun bu yıl halka açık bir şekilde yapıldığını söyledi.
Vali Günaydın, "Bu resepsiyonun burada yapılması için bütün kurum ve kuruluşlarla görüştük. Onlardan da olumlu cevap alınca bu düşünceyi hayata geçirmek için hep beraber çalıştık. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır. Malazgirt'i zafer ayında kazandık. 30 Ağustos büyük zaferi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında milletimizle beraber kazandık. Ülkemiz ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyorum" dedi. Günaydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizler ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı koruma adına her zaman onlara yakışır bir şekilde davranmak ve tavır koymak zorundayız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde bu büyük milletimizin değerli fertleri ellerinizde şanlı bayrağımızla meydanlardaydınız. Bu hainlerin tanklarının önlerine yattınız. Milletimize yönelik bu tehdidi sizler kahraman ordumuzun değerli mensuplarıyla bertaraf ettik. Biz ecdadımızdan aldığımız bu kararlılıkla geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Kahraman ordumuz ile gurur duyuyoruz."

FOTOĞRAFLI

Cumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldıCumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldıCumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldıCumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklamaTürkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.