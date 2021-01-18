Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şebekenin 13 elebaşı olduğu ve devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 220 kişiden, bir kısmının akaryakıt çalışanı olduğu ve polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonlarda yurt çapında gözaltına alınan 72 kişiden 29'unun İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorgulandığı, diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SİLME İŞLEMİ YAPMAK İÇİN “OYUN" GÖRÜNÜMLÜ BİR PROGRAM KURUMUŞLAR

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yapılan analizler ve saha araştırmaları sonucunda silme işlemini yapan şüphelilerin Konya'da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu ve mercek altına alınan söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiğinin belirlendi. Şüphelilerin otomasyon şirketlerinin EPDK ve Maliye Bakanlığı'nın fark etmemesi için silme işlemi yaptıkları, İstanbul'da farklı bir sunucu kiraladıkları ve korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından “oyunö görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları öğrenildi.