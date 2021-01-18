Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şebekenin 13 elebaşı olduğu ve devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 220 kişiden, bir kısmının akaryakıt çalışanı olduğu ve polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonlarda yurt çapında gözaltına alınan 72 kişiden 29'unun İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorgulandığı, diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yapılan analizler ve saha araştırmaları sonucunda silme işlemini yapan şüphelilerin Konya'da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu ve mercek altına alınan söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiğinin belirlendi. Şüphelilerin otomasyon şirketlerinin EPDK ve Maliye Bakanlığı'nın fark etmemesi için silme işlemi yaptıkları, İstanbul'da farklı bir sunucu kiraladıkları ve korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından “oyunö görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları öğrenildi.
Akaryakıt piyasasında yasadışı faaliyetlere yönelik çalışmalarda akaryakıt otomasyon sistemlerinde satış verilerinin, bazı bayiler tarafından silindiği ve bu bayilerin sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin ettikleri, akaryakıtı faturasız satan bayilerin de akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları belirlendi.
Komisyon karşılığında akaryakıtın faturası satın alan firmaların, hayali olarak kesilen faturaları 'gider' gösterip devlete daha az vergi vermek suretiyle haksız vergi iadesi aldıkları, dağıtım şirketlerinin yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazançtan dolayı sözleşme yaptıkları bayilerin satış verilerini silmesine müdahale etmeyip EPDK'ya bildirimde bulunmadıkları, bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte işbirliğinde olduğu kaydedildi.
Silme işleminin otomasyon şirket çalışanlarının akaryakıt istasyonlarına teknik ve bilgi açısından çağrı merkezi gibi her türlü yardımı yaptığı şeklinde bulgular olduğu, suç örgütünün, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile izlendiği, bu süre zarfında örgütün kullandığı korsan sunucuda yer alan bilgilerin ele geçirildiği, yapılan incelemelerde 2015 ila 2020 yılları arasında akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Suç örgütünün devleti bu yöntemle yıllık 3 milyar TL'den toplamda 15 milyar TL vergi kaybına uğrattığı bildirildi.
Çalışmalar kapsamında 136 istasyonun mühürlendiği. firmaların lisanslarının iptali için de çalışma başlatıldığı, şüphelilerin malvarlıklarıyla ilgili olarak da “suçtan elde edilen gelirö için de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
DHA