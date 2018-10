"Cumhuriyetimiz daha güçlü yapıya kavuştu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin milletin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "Cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Böylece Cumhuriyetimiz, ülkemizin kuruluş felsefesinde millet iradesinin temel teşkil ettiğinin en açık göstergesi olurken; büyük, güçlü, müreffeh ve aydınlık Türkiye için her ferdimizin ortak hedefler ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlamıştır.

Ancak ne yazık ki bu kenetlenmeyi ve milletimizin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle ülkemiz karşı karşıya bırakılmıştır. Buna rağmen cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, her karışı şühedanın kanıyla sulanmış olan kadim ve kutlu yurdumuz Anadolu'da etnik köken ve inanç farkı gözetmeksizin her bir vatandaşımızın 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sahip çıktığı en büyük ortak paydamız, varlığımız olurken; türlü krizlerden geçen bölgemizde ve dünyada da 'Dünya beşten büyüktür' diyerek adaletin güçlü bir sesi, örnek bir demokrasi, güvenli bir liman, dostluğu aranılan bir müttefik ve mazlumlar için umut dolu bir coğrafyanın adı olmuştur."