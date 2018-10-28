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"Cumhuriyetimiz daha güçlü yapıya kavuştu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Kenetlenmeyi ve milletimizin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle ülkemiz karşı karşıya bırakılmıştır" - "Buna rağmen cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin milletin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "Cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösteren türlü düşmanlarla boğuşmalardan, birçok yoklukla sınanmalardan büyük bir azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu müstesna bir destan yazarak çıktığı İstiklal Harbi'nin devamında, 95 yıl önce kurulan Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünün coşkuyla ve iftiharla kutlandığını belirtti.

Kahraman milletin, tarih boyunca birçok kez tüm dünyaya örneğini verdiği ve son olarak 15 Temmuz 2016'da bütün azameti ve sarsılmazlığıyla görülen birlik ve beraberliği sonucunda ulaşılan kutlu bir zaferin sonrasında Gazi Meclis'in, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettiğini anımsatan Ünal, mesajında şunları kaydetti:

"Böylece Cumhuriyetimiz, ülkemizin kuruluş felsefesinde millet iradesinin temel teşkil ettiğinin en açık göstergesi olurken; büyük, güçlü, müreffeh ve aydınlık Türkiye için her ferdimizin ortak hedefler ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlamıştır.

Ancak ne yazık ki bu kenetlenmeyi ve milletimizin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle ülkemiz karşı karşıya bırakılmıştır. Buna rağmen cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, her karışı şühedanın kanıyla sulanmış olan kadim ve kutlu yurdumuz Anadolu'da etnik köken ve inanç farkı gözetmeksizin her bir vatandaşımızın 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sahip çıktığı en büyük ortak paydamız, varlığımız olurken; türlü krizlerden geçen bölgemizde ve dünyada da 'Dünya beşten büyüktür' diyerek adaletin güçlü bir sesi, örnek bir demokrasi, güvenli bir liman, dostluğu aranılan bir müttefik ve mazlumlar için umut dolu bir coğrafyanın adı olmuştur."

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefleri gerçekleştirilecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, bu bilinçle 26 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yeni zaferlere, güçlü yarınlara ve aydınlık istikbale doğru koşmaya devam edileceği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerinin gerçekleştirileceğini, 2053 ve 2071 vizyonlarına emin adımlarla ilerleyeceklerini bildirdi.

Ünal, "Bu düşüncelerle ülkemizin her anı ve zerresi hak edilmiş gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimiz'in 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhuriyet Mahir Ünal

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