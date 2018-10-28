"Cumhuriyetimiz daha güçlü yapıya kavuştu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin milletin iradesini hedef alan birtakım darbeler, kalkışmalar, vesayet odakları ve engellemelerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "Cumhurun sarsılmaz iradesi tüm bu karanlık girişimlere galebe çalmış; özellikle son 16 yılda atılan milli iradeyi güçlendirici adımlar ve son olarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimiz her zamankinden daha güçlü bir yapıya ve zemine kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösteren türlü düşmanlarla boğuşmalardan, birçok yoklukla sınanmalardan büyük bir azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu müstesna bir destan yazarak çıktığı İstiklal Harbi'nin devamında, 95 yıl önce kurulan Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünün coşkuyla ve iftiharla kutlandığını belirtti.

Kahraman milletin, tarih boyunca birçok kez tüm dünyaya örneğini verdiği ve son olarak 15 Temmuz 2016'da bütün azameti ve sarsılmazlığıyla görülen birlik ve beraberliği sonucunda ulaşılan kutlu bir zaferin sonrasında Gazi Meclis'in, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettiğini anımsatan Ünal, mesajında şunları kaydetti: