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Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaretler yağdırdıktan sonra tepkilerin hedefi olan Şevki Yılmaz'dan geri vites!

20.02.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretler yağdıran Şevki Yılmaz’dan geri adım geldi. Başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan Şevki Yılmaz sözlerine açıklık getirerek kast ettiği kişileri başka isimler olduğunu iddia etti. İşte Şevki Yılmaz’ın soysuzlar ifadesi için yapmış olduğu o açıklamanın detayları…

İlber Ortaylı’nın da nikah şahitliğini yaptığı Abdülhamid'in torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullandı. Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi.

Skandal sözler üzerine Şevki Yılmaz, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. habervakti.com'a konuşan Yılmaz, sözlerinin arkasında durdu.

Yaptığı son açıklaması ile adeta ‘geri vites’ yapan Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini şu sözlerle açıkladı:

“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.

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Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”

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Şevki Yılmaz hakaret açıklama atatürk
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