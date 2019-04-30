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Cumhuriyetin 100 yılına tanıklık ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:07 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışına ve kurtuluş mücadelesine tanıklık eden 63 kişi, Samsun Valiliğinin "100 yıla tanıklık edenler" projesi kapsamında bir araya getirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışına ve kurtuluş mücadelesine tanıklık eden 63 kişi, bir araya getirildi.

Samsun Valiliğinin "100 yıla tanıklık edenler" projesi kapsamında 1919'dan bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışına ve kurtuluş mücadelesine tanıklık eden 63 kişi tespit edildi.

Proje kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi hakkında söyleşi yapılan yaşlılarla, Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yaşlılarla sohbet eden Kaymak, onlara Türk bayrağı, üzerinde 100'üncü yıl logosu bulunan yüzük ve çınar ağacı fidanı hediye etti.

Yemekte 99 yaşındaki Zahret Başturan'ın Vali Kaymak'tan Türk bayrağını öperek alması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan Kaymak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Samsun'u ve Samsunluları gördüğümde bütün düşüncelerimi gerçekleştireceğime dair kuvvetli bir inanca sahip oldum.' demiştir. O anlamda Samsun 'ilk adım' şehri, kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehirdir. Atatürk, Samsun’dan aldığı ruh ve inançla kurtuluş savaşını başlattı. Samsunlular 'ilk adım' şehri olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bu 100'üncü yıl etkinlikleri ile bunu doyasıya yaşayacağız ve kutlamaları tüm Türkiye'ye yayacağız." dedi.

Vali Kaymak, bu 100 yıla tanıklık edenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, "Biz de onlara minnettarlığımızı ve şükran borcumuzu ödemek için bir organizasyon düzenledik. Yaşlılarımızla bir araya gelmekten çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

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