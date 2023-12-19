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Cüneyd Zapsu'dan yıllar sonra gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! 'Haklı çıktı hem de öyle bir haklı çıktı ki'

19.12.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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AK Parti kurucu üyesi olan ve 2008 yılında tüm aktif görevlerinden istifa eden iş insanı Cüneyd Zapsu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir konuşması gündem oldu. 2000'li yılların başında savunma sanayii konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı düşündüğünü ifade eden Zapsu, yıllar sonra sonra “Sayın Cumhurbaşkanımız haklı çıktı hem de öyle bir haklı çıktı ki” açıklamasını yaptı. Zapsu'nun söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti kurucu üyesi olan ve 2001 yılından 2008 yılına kadar AK Parti MKYK'sında görev yapan, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Asistanlığı ve Veri Koordinatörlüğünü yapan, 2008 yılında tüm aktif siyasi görevlerinden istifa eden Cüneyd Zapsu, savunma sanayii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE DEĞİL PARAMPARÇA EDERLERDİ"

Malatyalı İşadamları Derneği’nin (MİAD) geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği 2023 yılının son MİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında güncel konularda değerlendirmelerde bulunan Cüneyd Zapsu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber çok yakın çalıştım. İlk başlarda hele neredeyse günde 18-19 saat. O sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı. 2000’li yılların başları işte. Ben diyordum ki parayı savunma sanayiiye değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı. Hemde öyle haklı çıktı ki. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ben bu kadar böyle anti-militarist, globalist bir adamım, haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayimiz bu durumda. O zamanlar yatırımlar başladı. Rahmetli babam söylerdi; ya baba komplo teorileri bunlar, diye düşünüyordum. Babam özür dilerim. Öyle değil paramparça ederlerdi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya birde Türkiye derdi, olur biterdi."

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan cüneyd zapsu
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