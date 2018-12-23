HABER

Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy: - "Kosal "Musiki" dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Jürisinde yer aldığım bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden takdim edebilmiş olmanın bir taraftan da teselli içerisindeyiz. Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz. Mekanı cennet olsun"

İSTANBUL (AA) - Kanun sanatçısı ve bestekar Cüneyt Kosal, toprağa verildi.

Kosal'ın cenazesi, Topkapı'daki Merkezefendi Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine, usta sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından birçok isim de katıldı. Aile, taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosal'ın "Musiki" dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Jürisinde yer aldığım bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden takdim edebilmiş olmanın bir taraftan da teselli içerisindeyiz. Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz. Mekanı cennet olsun. Elbet bir boşluğu olacak ama her fani gibi o da göçtü. Şükür ki devletimiz en üst düzeyde yaşarken onu gördü. Bu teselli kaynağımız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

\

- "Bestekar bir dervişti"

Türk sanat müziği sanatçısı ve müzikolog Abdi Coşkun da Kosal'ın müstesna bir insan olduğunu vurgulayarak, "Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Serhat Sarpel de Cüneyt Kosal ile 1981 yılında tanıştığını, yıllarca radyolarda, seyahatlerde beraber zaman geçirdiklerini, bu bakımdan kendisini onun bir öğrencisi olarak gördüğünü dile getirdi.

Sarpel, Kosal'ın musikiye en büyük hizmeti yapan kişi olduğunun altını çizerek, "Derviş Kanuni diyorlardı ona. Kanun sazında hem ritm hem de icra açısından çok değerli bir sanatçıydı. Bestekar bir dervişti o." diye konuştu.

\

- "Çok iyi bir kanuniydi"

Kanuni ve ressam Prof. Dr. Erol Deran de Kosal'ın sanata dair çok kıymetli hizmetler gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok hizmeti var, bir sürü arşivi var. Sonra çok edepli, bu nokta çok önemlidir, çok özel bir insandı, çok iyi bir kanuniydi. Birikimleri çok fazlaydı ve etrafındakiler onun o birikiminden fevkalade güzel istifa etmiştirler, hem ses olarak hem de saz olarak çok kıymetliydi."

PARTNER4 saatlik alışveriş4 saatlik alışveriş
Denize palm yağı aktıDenize palm yağı aktı
Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yokKaramollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Cüneyt Kosal

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.